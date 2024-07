Quel petrolio invisibile che dal Kurdistan passa per l’Iran

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il commercio illegale didaliracheno ale alla Turchia sta emergendo come una questione geopolitica cruciale che coinvolge interessi regionali e internazionali. Le esportazioni clandestine di oltre 200.000 barili dial giorno attraverso centinaia di petroliere stanno prosperando, mettendo in evidenza le lacune nella governance regionale e le sfide per il” che dalperInsideOver. .