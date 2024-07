Presidio costante delle unità di strada | stasera uscita notturna

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lucia Tanti: “Primi segni di disponibilità nel solco della fermezza”. “A settembre il punto con i cittadini, il 25 luglio sopralluogo nei luoghi “caldi”. Dal 5 luglio ad oggi, le uscitedidei DOG sono state intense e frequenti, intervallate da incontri con cittadini ed esercenti, e soprattutto con chi ancora vive per. Grazie al lavoro degli operatori dei DOG, molte persone stanno maturando la decisione di accettare aiuti ed entrare in percorsi di assistenza offerti dai servizi sociali e sanitari. Questo lavoroè svolto in sintonia con i servizi sociali del Comune e con il supporto della ASL, che più volte ha partecipato con personale sanitario alle uscite, proponendo soluzioni urgenti.ci sarà un’per continuare il, mentre la Polizia Municipale prepara i dossier per chi non rispetta le regole.