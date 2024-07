Pomigliano | una telefonata avviserà i cittadini in caso di emergenza Al via Sindaci in contatto 2 0

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 12 luglio 2024)D’ARCO – Dopo una pausa di alcuni anni ritorna finalmente attivo in città il servizio “in2.0”, uno strumento di pubblica utilità già utilizzato con successo cinque anni fa a. Questo sistema permette all’Amministrazione Comunale di contattare contemporaneamente tutti i telefoni deicon una sola. «Con grande piacere ed entusiasmo voglio far sapere ai nostri– spiega il Sindaco did’Arco, Raffaele Russo – dell’avvio di un nuovo servizio che in realtà è stato ripreso in quanto era stato già utilizzato con degli ottimi risultati 5 anni fa; si chiamain2.0 e consiste in questo: l’amministrazione comunale in qualsiasi momento può contattare tutti i telefoni con una solama contemporaneamente».