Polverizzati 400mila biglietti per Vasco Live 2025 in poche ore

(Di venerdì 12 luglio 2024)Rossi credito Gianluca Simoni, Chiaroscuro CreativeROMA – Aore dall’apertura delle vendite generali, sono già oltre 400.000 i nuoviacquistati per il tour. A meno di dieci giorni dalla fine del trionfale tour estivo che ha coinvolto 600.000 persone in 13 date tutte sold out. Si raggiunge quindi, e si supera, la quota di 1 milione divenduti a oggi, nel 2024. Una grande adunata collettiva annunciata, alla quale il “popolo del Blasco” ha deciso di prenotarsi con largo anticipo e con il consueto entusiasmo per una serie di eventi che sono molto di più di un semplice concerto: “Lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo. Che non avrà fine”. Qui di seguito le date delannunciate daNation per giugno dell’anno prossimo: 31 Maggio e 1 Giugno – Torino – Stadio Olimpico 5 e 6 Giugno – Firenze – Visarno Arena 11 e 12 Giugno – Bologna – Stadio Dall’Ara 16 e 17 Giugno – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona 21 e 22 Giugno – Messina – Stadio San Filippo 27 e 28 Giugno – Roma – Stadio Olimpico Vendita generale dalle ore 12 di venerdì 12 luglio su www.