Perché il talco è “probabilmente cancerogeno” | il medico spiega come scegliere i prodotti da usare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 12 luglio 2024) La decisone dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di inserire ilnel gruppo 2A degli agenti "carcinogeni probabili per gli esseri umani". In realtà, questo non dignifica che dobbiamo smettere diil prodotto a ogni condizione. L'oncologo Camillo Portada dove nasce la decisione della IARC e quali sono i rischi concreati per la nostra salute. .