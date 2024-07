Pd | in attivo primo bilancio segreteria Schlein boom 2Xmille con oltre 8 mln di entrate**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug (Adnkronos) – Il Partito democratico chiude inilcon Ellysegretaria. I conti dell’esercizio 2023, come ha certificato il tesoriere Michele Fina e votato all’unanimità l’Assemblea lo scorso 14 giugno, segnano un avanzo di 704.018 “dopo aver effettuato ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per un importo di Euro 1.002.614”, specifica il tesoriere nella sua relazione.“I fatti di rilievo che hanno caratterizzato la gestione dell?esercizio 2023 sono legati principalmente alle primarie del Partito democratico, culminate con l?Assemblea nazionale del 12 marzo 2023 che ha proclamato la nuova Segretaria del Partito, Ellye la nomina degli organismi dirigenti”, sottolinea Fina. Il Pd può vantare proventi per 10.