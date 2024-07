Ora è libera addio a Shelley Duvall una vita segnata dal film che la rese un’icona

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 12 luglio 2024), l’indimenticabile Wendy Torrance di Shining; l’attrice americana, 75 anni, è scomparsa nella sua casa di Blanco, in Texas, a causa di complicazioni legate al diabete di cui soffriva da tempo. Ad annunciarlo pubblicamente il compagno, Dan Gilroy, cuiera legata da 35 anni: “La mia cara, dolce, meravigliosa compagna die amica ci ha lasciato. Troppe sofferenze ultimamente, ora è. Vola via, bellissima”. Ritiratasi dal mondo del cinema appena 53enne, nel 2002, la stampa è tornata a occuparsi di lei dopo che, nel 2016, aveva rivelato di soffrire di problemi mentali, dovuti in parte anche all’esperienza traumatica subita sul set deldi Stanley Kubrick che l’ha consacrata a livello internazionale.