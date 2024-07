Ondate di calore l’avviso del sindaco Clemente Mastella

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Forti ondante dinegli ultimi giorni, ildi Beneventorilascia dei punti chiave per come comportarsi nelle giornate più clade Ildi Benevento,, poiché dalle ore 12:00 di domani sabato 13 luglio e per le successive 72 ore, si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-6° C, associate ad un tasso di umidità che potrà superare anche il 70-80%, determinando in questo modo possibili situazioni di criticità e disagi fisici, in particolare agli anziani ed alle fasce fragili della popolazione, invita i cittadini ad attenersi all’osservanza delle seguenti regole comportamentali: non uscire nelle ore più calde ed evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata; facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione; ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli); tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti; prestare attenzione anche agli animali domestici.