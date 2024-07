Ondata di caldo anomalo | consigli cruciali per affrontare le alte temperature

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Allertaoggi e nei prossimi giorni. Sono previste, infatti,in tutta la regione e la Asl Toscana sud est rinnova l’appello a fare attenzione adottando comportamenti corretti per evitare colpi di calore, soprattutto per i pazienti cosiddetti “fragili”, cioè persone sopra i 75 anni, disabili, malati cronici o persone che fanno uso abituale di farmaci, i neonati, i bambini molto piccoli. “Iprincipali valgono per tutti, per le persone fragili e non – spiega Maurizio Zanobetti, Direttore Area Dipartimentale Provinciale Aretina di Medica di Urgenza e Pronto Soccorso e Direttore del PS del San Donato – Isono: non uscire se non costretti dal lavoro nelle ore più calde, che vanno dalle 11 alle 18, usare degli indumenti preferibilmente bianchi e di lino e che non siano aderenti, avere una dieta ricca in fibre e soprattutto bere molto evitando gli alcolici.