' Non vogliamo gay' coppia rifiutata in un B&B nel Cuneese

(Di venerdì 12 luglio 2024) Respinti da un bed and breakfast di Busca, in provincia di Cuneo, perché omosessuali . È quanto hanno raccontato le stesse vittime della presunta discriminazione sul sito Gay.it, come riporta il quotidiano La Repubblica. A sentirsi respingere la prenotazione per trascorrere qualche giornata nella Granda uno dei due ragazzi, dopo che aveva chiesto se poteva soggiornare in una delle stanze della struttura,.