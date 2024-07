Nino Di Matteo | Aeroporto intitolato a Berlusconi? Gli italiani non dimentichino i suoi processi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) “L’? Voglio ricordare che nella sentenza che ha portato alla condanna di Marcello Dell’Utri, definitiva, per concorso esterno in associazione mafiosa è stato accertato che la società dell’allora imprenditore Silvioversò ingenti somme alla mafia siciliana in virtù di specifici accordi. Mafia che in quegli anni utilizzò i capitali a disposizione per organizzare la stragi che tutti ancora oggi ricordiamo. E che Dell’Utri fu tra i principali protagonisti della fondazione del partito di Forza Italia. Ecco, vorrei che gliavessero presente anche questi elementi, che non li dimenticassero quando si parla di intitolare unnel nome di qualcuno”. Così il magistratoDi, ieri in piazza del Gesù a Viterbo per la presentazione del libro intervista “Il colpo di spugna” (edizioni Fuori Scena), scritto con il giornalista Saverio Lodato.