Nato Meloni | Sostegno all’Ucraina ma Alleanza non è in guerra con la Russia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 luglio 2024) La premier: "Posizione italiana chiara. Salvini? Non lo considero un problema". Poi su Biden: "L'ho visto bene, con lui ottimo vertice" "Nelle dichiarazioni finali" del vertice"ci sono strumenti diimportanti per l'Ucraina, un miglior coordinamento degli aiuti e dell'addestramento. Si conferma che lacontinuerà a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo .