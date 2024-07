Nato invia F-16 in Ucraina un fatto gravissimo ormai è chiaro che la guerra è voluta da Washington

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) È ufficiale: lasta trasferendo f-16 in. Dunque il pericolo bellico si approfondisce ulteriormente. Due riflessioni telegrafiche si impongono. In primo luogo, l'occidente o, meglio, l'uccidente liberal-atlantista trova sempre i soldi per le armi. Mentre in Europa la sanità pubblica e l' .