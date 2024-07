Napoli | incontro tra Manfredi De Laurentiis e Abodi per lo stadio Maradona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) A Roma, nella sede del Ministero per lo Sport e i Giovani, il sindaco diGaetanoha incontrato, questo pomeriggio, il ministro Andreae il presidente delAurelio De. Il tavolo tecnico ha avuto come oggetto le modalità di ristrutturazione dello. Al termine dell’il Comune ha pubblicato una nota ufficiale, commentando: “Ribadita la volontà delle parti di operare congiuntamente per rendere lomoderno, efficiente, accessibile e sostenibile, secondo gli standard internazionali in vista delle future competizioni”.tra, Deper loSportFace. .