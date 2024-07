Napoli-Buongiorno galeotto fu…E i dettagli dell’operazione

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ildi Conte e Alessandro: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Dopo la giornata romana, il giocatore partirà per le ultra meritate vacanze: a fine campionato s’è dedicato alla Nazionale e agli Europei, e dunque non s’è mai fermato. Mai. In mezzo, il futuro: una trattativa estenuante e soprattutto una scelta importantissima per la sua carriera”.fu “Con tanto di incontro casuale con Conte in un locale di Torino, alla vigilia della partenza per la Germania: il carisma del signor Antonio ha avuto l’effetto di una calamita; lo voleva, lo ha scelto, lo ha inserito nella lista delle priorità e alla fine De Laurentiis e Manna lo hanno accontentato, dimostrando al ragazzo e al suo entourage la stessa voglia di acquistarlo a ogni costo.