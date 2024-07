Napoli 15enne accoltellato in un bar | arrestato un 16enne per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un quindicenne ferito con due fendenti, un ragazzo di 16 anniperché ritenuto indiziato di. Questo il bilancio di una serata di violenza consumata a Volla, un comune del napoletano. I fatti Poco prima delle 23 di ieri ai carabinieri di Torre del Greco è giunta la segnalazione di un ragazzo ferito. I militari giunti in via Aldo Moro hanno accertato che poco prima - per motivi ancora da accertare - undel posto mentre era nel bar in compagnia di propri amici era stato aggredito con due fendenti da un altro ragazzo in possesso di un'arma da taglio. Le indagini I militari hanno raccolto informazioni e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza identificando il presunto aggressore, undi Ponticelli.