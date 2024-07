Morte Alex Marangon ipotesi caduta Dai droni nessuna risposta sulla dinamica della morte

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 luglio 2024) Proseguono le indaginidi, il barista 25enne veneto trovato senza vita il 2 luglio, dopo un rito sciamanico. Oggi è il giorno del sorpalluogo dei Vigili del fuoco nel sito in cui si sono perse le tracce del giovane, vicino all'ex abbazia Santa Bona di Vidor, nel Trevigiano. Il procuratore capo di Treviso, Marco Martani, ha spiegato che l'indagine tecnica con prove dinamiche punta "alla ricerca di eventuali segni di" e delle possibili traiettorie. Torna quindi a essere presa in considerazione la possibilità di una, dalla sommità di un dirupo alto una decina di metri, intenzionale o meno, dopo l'allontanamento del giovane dal rito sciamanico. Per il sopralluogo, davanti all'abbazia, operano una decina di Vigili del fuoco del nucleo speleofluviale e tecnici con iprovenienti da Treviso e da altri compartimentiregione, oltre ai Carabinieri.