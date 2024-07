Morgan si definisce vittima di Angelica Schiatti | il nuovo delirio di Castoldi interviene Calcutta

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 12 luglio 2024), accusato di stalking ai danni della sua ex fidanzata, è intervenuto online con un video che strizza l’occhio a un “” bello e buono., nonostante la sua volontà di restare in silenzio, ha commentato gli ultimi agghiaccianti movimenti social del cantautore di Monza.si” disi” di: il” di" L'articolosi” di: il” diproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. .