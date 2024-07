Miss Merkel – Morte al castello film su Rai 2 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Questa sera, venerdì 12 luglio 2024, alle 21:20 su Raidue va in onda in prima visione ilal, untv giallo del 2023 diretto da Christoph Schnee e tratto dai romanzi di David Safier. È il primo di duetv che raccontano le vicende dell’ex cancelliera tedesca Angelain versione detective.. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.alDopo essersi ritirata dalla politica, Angelasi trasferisce in campagna con il marito Joachim, il cane e la sua guardia del corpo Mike. La sua tranquillità viene però sconvolta dall’omicidio di Philipp von Baugenwitz, un aristocratico trovato morto nel suo. Nonostante l’iniziale scetticismo del comario Hannemann, ladecide di indagare sul caso, aiutata da Marie Horstmann, una giovane poliziotta.