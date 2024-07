Milano il campo rom di via Bonfadini verrà chiuso il 24 luglio | entro quella data tutti fuori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilrom di viasaràil 24. La decisione è stata presa dal sindaco di, Giuseppe Sala: le persone che sono ancora presenti sull'area dovranno abbandonarlae sarà il Comune stesso a verificare l'ottemperanza della scadenza, al termine della quale, a partire dai giorni successivi, saranno avviate le operazioni di messa in sicurezza e di pulizia dell'area. La chiusura delarriva a conclusione di un percorso avviato ad aprile, con una delibera che definiva i passaggi per la rigenerazione urbana dell'area, nel solco della strategia di superamento dei campi autorizzati portata avanti da diversi anni dal Comune di. Rispetto alle circa 90 persone presenti nelautorizzato lo scorso aprile, l'ordinanza odierna riguarda 14 nuclei familiari attualmente presenti, per i quali sono stati avviati da tempo i colloqui con i servizi sociali che, valutando le situazioni di vulnerabilità, hanno prospettato alle famiglie soluzioni abitative temporanee alternative, secondo la normativa in vigore.