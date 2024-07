Migliori pizzerie tra la Campania spunta Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) La sorpresa della lista italiana 2024 di 50 Top Pizza è il terzo posto di Confine (di Francesco Capece e Mario Ventura) che porta il capoluogo lombardo per la prima volta sul podio, dietro Diego Vitagliano Pizzeria e I Masanielli di Francesco Martucci, al primo posto ex aequo. Tra i primi 50, 18 locali campani, 9 laziali e 5 in Lombardia.