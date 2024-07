Michela Battiston Olimpiadi Parigi 2024 scherma | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Seconda Olimpiade della carriera per. La friulana aveva partecipato a Tokyo, ma solo nella prova a squadre dove era stata una fantastica sorpresa. Questa volta asarà presente anche nell’individuale e proverà a regalarsi un sogno. Sicuramente l’azzurra può essere una delle outsider e poi testa alla prova a squadre con un quartetto che avrà un cammino davvero in salita per raggiungere il podio. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Palmanova (Udine), 15 Settembre 1997 Sport e disciplina:(sciabola femminile) Quando gareggia: lunedì 29 luglio (individuale), sabato 3 Agosto (prova a squadre) .