Meteo weekend temporali in transito sull’arco alpino

(Di venerdì 12 luglio 2024) PrevisioniItalia La situazione. L’anticiclone africano al Nord subirà un indebolimento a ridosso del fine settimana quando la coda di una perturbazione lambirà l’Italia portando un moderato aumento dell’instabilità. Venerdì 12 luglio: acquazzoni einteresseranno le Alpi occidentali e si estenderanno a restanti settori alpini e prealpini con interessamento anche delle pianure di Piemonte e Lombardi, successivamente anche su quelle del Veneto. Non sono da escludere fenomeni localmente di forte intensità. Temperature in calo. Sul resto della Penisola non ci saranno variazioni significative con sole e tanto caldo.venerdì. Nord:insu Alpi, Prealpi e alte pianure, qualche addensamento in Liguria, in prevalenza soleggiato sui restanti settori.