Meteo 12 luglio ancora caldo torrido | bollino rosso in 11 città

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) La cappa didovuto all’anticiclone di matrice africana non ci pensa proprio ad abbandonare l’Italia. Il picco di questa nuova ondata di calore si sta facendo sentire soprattutto al Centro-Sud. Secondo le previsioni, nella giornata di venerdì 12sono attese punte di 40-42 gradi, soprattutto nelle aree interne. L’afa si farà sentire in modo intenso anche di notte con le temperature minime all’alba raramente al di sotto dei 20 °C. Ledasaranno 11, ecco quali. Secondo quanto riportato dal Bollettino del ministero della Salute, che tiene sotto controllo le previsioni per 27 delle principaliitaliane, nella giornata di venerdì 12saranno dunque 11 lecontrassegnate dal, che indica il massimo livello di rischioper tutta la popolazione, non solo per i più deboli.