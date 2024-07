Meloni spazientita al vertice Nato guarda l’orologio che non ha poi fa delle smorfie | le facce della premier fanno il giro del mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una smorfia, poi una sbirciata a un orologio (che non ha, tanto che il vicino tira fuori il telefono per controllare l’ora), poi di nuovo una smorfia. Leprimaprima sessione delhanno fatto ildel web (e del). Come si vede nella clip video, la presidente del Consiglio parla con l’omologo finlandese, Alexander Stubb, mentre, riportano i quotidiani stranieri, l’assemblea è in attesa dell’arrivo del presidente Usa, Joe Biden, e del segretario generale, Jens Stoltenberg. Nella clip, probabilmente infastidita, scrivono i quotidiani statunitensi dal ritardo dei due, prima alza gli occhi al cielo, poi, Stubb sembra chiedere l’ora e lei gesticola, come a indicare di non avere, quindi è la terza persona ripresa a rivelare l’ora a Stubb eche si lascia andare a una seconda smorfia.