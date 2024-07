Meloni argina Salvini su Ucraina e promuove Biden | ‘L’ho visto bene’

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Washington, 12 lug. (askanews) – Dopo le dichiarazioni di Matteo, Giorgiarassicura sulla “solidità” della sua maggioranza a sostegno dell’, ma nel giorno dell’attesa conferenza stampa di Joenon può esimersi dal parlare delle condizioni del presidente Usa, con cui si è confrontata in questi giorni al Vertice Nato di Washington. “L’hobene”, risponde a chi le chiede se l’ha trovato “lucido”: “Ho parlato con lui. Che impressione mi ha fatto? Mi ha fatto l’impressione che fa il presidente degli Usa: sta lavorando, ha organizzato un ottimo vertice”. Quando poi le viene chiesto se voterebbe per lui o per Trump, garantisce di non voler entrare nella campagna elettorale, lei che si definisce “vittima di ingerenze straniere”, ma ricorda che “le mie idee politiche le conoscete bene” e che il Partito repubblicano è iscritto, da ‘esterno’, ai Conservatori di Ecr.