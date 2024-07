Medicina laurea in Odontoiatria al Campus bio-medico di Roma | esperti per il futuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 lug. (Adnkronos Salute) - In vista dell'avvio, a ottobre, del nuovo corso dimagistrale a ciclo unico ine protesi dentaria all' UniversitàBio-di(Ucbm),situazionali, professionisti e rappresentanti del mondo della formazione si sono dati appuntamento oggi all'ateneo della Capitale per un confronto sul tema ‘Quali competenze e professionalità oggi e domani?', quindi sul presente e suldella professione odontoiatrica e sul ruolo strategico ricoperto dalla formazione universitaria. Secondo l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) infatti oggi in Italia l'età media dei dentisti supera i 50 anni e si stima che circa 10 mila professionisti raggiungeranno la pensione nei prossimi 10 anni (fonte Centro Studi Andi): si prospetta quindi un cambio generazionale di giovani dentisti formati dalle facoltà diitaliane.