Mantova entusiasmo alle stelle | vola la campagna abbonamenti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si respira grandein casadopo la splendida promozione in Serie B e le prospettive per la prossima stagione nel torneo cadetto sono sempre più interessanti. Il sorteggio dei calendari ha regalato la trasferta contro la Reggiana alla 1ª giornata. La dirigenza e il mister Possanzini sono in continuo contatto e sono in corso valutazioni sul calciomercato. Nel frattempo i tifosi hanno risposto presente: secondo le ultime notizie sono già 1.150 glisottoscritti. La media è di circa 300 tessera al giorno e il numero è destinato ad aumentare. L’obiettivo è quello di arrivare ad almeno 6mila. L'articololaCalcioWeb. .