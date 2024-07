L' ultimo annuncio del ministro dell' Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara mette un punto al dibattito cellulari sì o no a scuola Non tutti sono d' accordo però nemmeno tra i pediatri

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Are unsulche, da tempo, viene fatto all’interno del mondotra le famiglie e gli esperti di educazione, ovverosì o no a, ci pensa il provvedimento dele del. Con l’inizio del nuovo anno scolastico a settembre, gli smartphone in classe saranno banditi. Almeno fino alle medie. Save the Children lancia l’allarme dipendenza online per i più giovani: lo smartphone dai 6 anni X Leggi anche › Più giochi, meno tablet.