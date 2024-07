Lucarelli rivela | Messaggi intimidatori e commenti sessisti da parte di Morgan

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2024) "Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. Gli angeli stiano con me", al centro delle polemiche per il caso stalking nei confronti della ex fidanzata Angelica Schiatti, attuale compagna del cantautore Calcutta, ha dato la sua versione della vicenda e nella notte ha lanciato un appello sui social a quelli che lo sostengono, invitandoli a non intraprendere "nessuna guerra ai mostri: "hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla".Il popolare cantautore, noto per le sue uscite scomode e irriverenti, è stato scaricato dalla Warner Music Italy con cui aveva appena siglato un contratto. E proprio la firma con la major aveva fatto infuriare Calcutta, che ha deciso di lasciare la casa discografica colpevole di aver offerto un contratto a, definito un persecutore, pur sapendo dello stalking.