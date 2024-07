Lo spread tra Btp e Bund stabile a 130 punti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lotra Btp ea 130a metà giornata. Il rendimento del decennale italiano sale di trebase al 3,81 per cento. In aumento lodella Francia che si attesta a 65, con il rendimento delle Oat che cresce di 4,8base al 3,16 per cento. .