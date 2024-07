LIVE – Tour de France 2024 tredicesima tappa Agen – Pau | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

I corridori saranno impegnati nei 165.3 km daa Pau. Altradi alleggerimento in vista dei 4000 metri di disllo della quattordicesima (Pau – Saint-Lary-Soulain). Due soli GPM di quarta categoria (Côte de Blachon e Côte de Simacourbe), posti nella parte finale della prova, costituiranno le uniche asperità della-Pau. Lo Sprint sarà a Nogaro al 90° km. Pogacar, Evenepoel e Vingegaard potranno riposarsi in vista dell'assalto ai Pirenei di sabato e domenica. Chissà se sarà il turno di Jasper Philipsen per mettere il primo sigillo sul. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto, dalla partenza dial traguardo di Pau. La partenza è in programma alle 13.