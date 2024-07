LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | non parte lo sloveno Primoz Roglic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADELLADIDEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 9.55 11.30 Lonon partiràda Agen. E’ il 15° ritirato delde. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella tredicesimadelde. La quiete prima della tempesta, ultima giornata dedicata ai velocisti (anche se qualche strappo nel finale potrebbe complicare le cose agli sprinter) prima del weekend infuocato sui Pirenei. Giornata piuttosto breve, con Biniam Girmay che vuole difendere la maglia verde. Sono solo 165.3 i chilometri da percorrere per la carovana quest’dallanza di Agen all’arrivo di Pau, una delle località storiche per quel che riguarda gli arrivi della Grande Boucle.