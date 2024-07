LIVE – Musetti-Djokovic 0-0 semifinale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladi(erba). Il carrarino, dopo la splendida vittoria in cinque set sull’americano Taylor Fritz, vuole andare alla caccia della sua prima finale della carriera in un Major. Dall’altra parte della rete c’è il campionissimo serbo, sette volte vincitore del torneo e che ai quarti non è dovuto neppure scendere in campo per via del forfait per infortunio dell’australiano Alex De Minaur. Tra i due giocatori è il settimo precedente, con ‘Nole’ che conduce il bilancio per 5-1. Quest’anno hanno incrociato le loro racchette a giugno in occasione dei sedicesimi del Roland Garros (terra rossa), con il 24 volte trionfatore Slam che riuscì a imporsi in rimonta al quinto e decisivo parziale.