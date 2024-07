LIVE – Diamond League Monaco 2024 | atletica leggera in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ladella nona tappa della Wandadi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Si avvicinano sempre di più le Olimpiadi di Parigi, con le ultime gare prima del grande appuntamento stagionale. Nel Principato ci saranno diverse stelle azzurre, da Nadia Battocletti a Lorenzo Simonelli, passando per Zaynab Dosso, Alessandro Sibilio, Pietro Arese e Catalin Tecuceanu. L’appuntamento è a partire dalle ore 19.00 italiane di venerdì 12 luglio. Oltre allastreaming su Sportface TV, Sportface.it vi terrà compagnia anche con unatestualedelle gare della nona tappa diaggiornata minuto per minuto. IL CALENDARIO COMPLETO DELLADOVE VEDERE LA TAPPA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 19.