LIVE – Alcaraz-Medvedev 1-3 semifinale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladi(erba). Lo spagnolo, vincitore del torneo nella passata edizione, è reduce dal successo in quattro set sullo statunitense Tommy Paul. Il russo, invece, numero cinque del ranking mondiale, ai quarti ha dato un grosso dispiacere al pubblico italiano buttando fuori al quinto e decisivo parziale Jannik Sinner. Il bilancio degli scontri diretti premia il giovane allievo di Juan Carlos Ferrero, che conduce per 4-2. Quest’anno i due hanno incrociato le loro racchette a metà marzo nella finale del Masters 1000 di Indian Wells (cemento outdoor) e a prevalere fu l’iberico in un match quasi mai in discussione. Pernel mirino c’è una storica doppietta Major, lui che a giugno ha sollevato al cielo il titolo sulla terra battuta del Roland Garros.