La Ragazza Del Mare | dal prossimo 19 luglio ecco dove sarà possibile vedere l’atteso film

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) LA STRAORDINARIA STORIA VERA DELLA PRIMA DONNA CHE HA ATTRAVERSATO A NUOTO IL CANALE DELLA MANICA, INTERPRETATA DA DAISY RIDLEY, DISPONIBILE DAL 19SU DISNEY+ IlDisney Ladel, la straordinaria storia vera di Trudy Ederle, la prima donna ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica,disponibile in streaming su Disney+ dal 19. Il, uscito nelle sale statunitensi e inglesi il 31 maggio 2024, è stato accolto calorosamente dalla critica, così come l’interpretazione di Daisy Ridley. Katie Walsh del LOS ANGELES TIMES ha dichiarato: “Questo entusiasmante biopic sportivo è un ritorno a quelle storie ispirazionali che tanto amiamo che parlano di personaggi ‘underdog’, come ‘Rudy’, con al centro il tema di una donna che sfida la natura e combatte per il girl power”.