La Principessa Vittoria futura Regina di Svezia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Quando salirà al trono, sarà la quartaregnante die la prima del Casato di Bernadotte.dialla nascita non avrebbe dovuto esserema nel 1980, la legge che regolamenta l’ascesa al trono è cambiata favorendo la primogenitura assoluta e così lei, essendo la prima figlia di Re Carlo Gustavo e dellaSilvia, nata il 14 luglio 1977, diventa l’erede al trono. Inè dal lontano 1720 che non si ha unaregnante, ma dopoci sarà un’altra, la figlia Estelle. Così si prevede per laun insolito trono tutto al femminile. Non ha ancora tre anni, quando il padre concede ail titolo di Duchessa di Västergötland. Laereditaria trascorre i suoi primi anni di vita nel Palazzo Reale di Gamla Stan, a Stoccolma, ma nel 1981, la famiglia si trasferisce al Palazzo Drottningholm, a Ekerö, appena fuori dalla capitale svedese.