La Polizia scova lavoratori in nero | chiuso una agriturismo a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – I controlli delladi Stato, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e laLocale diCapitale, atti a contrastare il fenomeno dell’intermediazione abusiva e dello sfruttamento della manodopera minorile in ambito lavorativo, si sono concentrati all’interno di unin via di Marco Simone, adibito anche a centro estivo ed hanno portato alla sospensione dell’attività. Gli agenti del Distretto San Basilio hanno controllato 10 persone che lavoravano all’interno della struttura, trovandone 3 senza regolare contratto, e riscontrando la mancanza del c.d. D.V.R. –documento di valutazione dei rischi -. Data la presenza disenza contratto, la violazione delle norme di sicurezza sul posto di lavoro per mancanza del D.