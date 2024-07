La Meloni è fiduciosa indizi pesantissimi | candidato italiano in Ue cambia tutto?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Le notizie più importanti del giorno? Sono avvenute nella notte. Daniele Capezzone, nel suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima di Libero di oggi, parte dall'ultima conferenza di Joe Biden. "E' successo che ne ha combinata un'altra. Anzi due, perché ne ha combinate due". Prima, la gaffe con Zelensky presentato come "presidente Putin". Seconda: si riferisce alla sua vice Kamala Harris come "Donald Trump". "E a stretto giro di posta è arrivata la battuta di Trump, 'buon lavoro Joe!'. Replica dello staff del presidente: 'Conosco la differenza, lei è una ex procuratrice lui un criminale'. Mettiamola così: se la serata di ieri doveva essere l'ennesimo test per verificare la lucidità di Biden, non è andata benissimo. Alcuni leader europei hanno cercato di metterci la pezza, Macron ha parlato di un 'lapsus', però insomma".