La giunta di Siena conferma la scelta di Renato Bircolotti come mossiere del Palio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Da oggi (12 luglio) è ufficiale. Ildeldel 16 agosto sarà. Lacomunale, nella riunione odierna, ha deliberato le nomine relative al prossimo. In particolare,si legge nelle premesse della delibera, “vista la segnalazione del Magistrato delle Contrade dello scorso 2 maggio, trasmessa in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento per ile tenuto conto che i Capitani delle Contrade partecipanti al(ai sensi dell’articolo 30 del medesimo regolamento), hanno proposto per la nomina delil nome di, laha deliberatolo stesso”. Saranno invece Fabio Miraldi (Drago), Andrea Mori Pometti (Pantera), Paolo Bennati (Tartuca)Deputati della Festa; Walter Bucciarelli (Bruco), Marco Pulcinelli (Giraffa), Duccio Mancini (Torre) gli Ispettori della Pista; Fabio Semplici (Aquila), Luca Turchi (Bruco), Maurizio Vanni (Giraffa) i Giudici della Vincita e Riccardo Frosini il Maestro di Campo.