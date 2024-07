La donna del lago la nuova miniserie con Natalie Portman protagonista

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ladel, così come Apple Tv+ la renderà disponibile, a partire da venerdì 19 luglio, non ha nulla a che vedere con il film omonimo, che Franco Rossellini diresse insieme a Luigi Bazzoni nel 1965. Non sono uomini i protagonisti dellatelevisiva, ma donne. Due, in particolare: l’una viva, di una vita che chiede a piena voce di essere vissuta, l’altra morta, fantasma nei ricordi di chi l’ha conosciuta. .