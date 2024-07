La disperazione di Fedez costretto ad annullare le date | È impossibile non posso…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nelle scorse ore,è stato operato e ricoverato all’Ospedale del Policlinico di Milano a causa di una nuova emorragia. Il rapper, in una storia Instagram, ha spiegato poi ai fan: “Fortunatamente rispetto all’emorragia dell’altra volta è stato un sanguinamento minore. Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute. Sto leggendo articoli online dove parlano di un mio abuso di alcol e droghe. Ma non è assolutamente così”.Leggi anche: Musetti si gioca la finale a Wimbledon: la DIRETTA della sfida a Djokovic Stando a quanto ricostruito da Pomeriggio Cinque,è tornato a casa e che accanto a lui c’era papà Franco Lucia anche se di Chiara Ferragni “non si è vista nemmeno l’ombra”. Il rapper, come si scopre anche dalle sue storie Instagram, è tornato a casa sua dove ad accoglierlo c’erano i suoi bambini Vittoria e Leone.