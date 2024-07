La Cgil usa Caf e patronati per i referendum

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 12 luglio 2024) Maurizio Landini non ha ancora finito di raccogliere le firme per l’abolizione del Jobs act e già si butta in una nuova campagna tutta politica insieme al Pd e ai partiti di opposizione per cancellare l’autonomia. Gli strumenti: banchetti, adesioni online e centri per i servizi. .