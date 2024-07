Kate a Wimbledon? La rivelazione dell' esperto | Un segnale è arrivato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Come sta davveroMiddleton? Questa è la domanda che più circola tra gli inglesi. Appassionata di tennis e abituata a premiare chi trionfa, la principessa del Galles non ha ancora comunicato se ci sarà o no. Intanto, però, gli esperti provano a trovare nei piccoli dettagli nascosti le risposte all'interrogativo. Dopo il Trooping the Colour, l'evento ufficiale con cui si celebra il re, la futura regina è riapparsa sulla scena pubblica, specificando però di non essere fuori pericolo. La battaglia con il tumore che l'ha colpita sta continuando. Poco si sa, tuttavia, su quale siano i risultatia chemioterapia ee cure in toto. Se ne è discusso in unae ultime puntate di Morning News. L'inviato Federico Gatti ha espresso la sua opinione al riguardo.