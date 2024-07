Jasmine Paolini fa la storia a Wimbledon aspettando Musetti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Brividi e vittoria. Anzi, brividi e trionfo perché di vera impresa si è trattata:, la piccola grande donna del nostro tennis è la prima italiana a qualificarsi per la finale dello Slam più fascinoso di sempre:. Ci arriva a 28 anni dopo essere stata presente anche all'ultimo atto, perso contro la Swiatek, del Roland Garros. L'ultima tennista a raggiungere entrambe le finali è stata- e scusate se è poco- Sereno na Williams nel 2016. Jas incontrerà domani per il titolo (ore 15, diretta Sky) la ceca Barbora Krejcikova. Non sapendo fare le cose facili, ieri ha trovato se stessa in quelle difficili e lo ha fatto in modo epico nei meandri di una partita complicata, persa, poi vinta, poi ripersa e infine rivinta al tie break contro la numero 37 del mondo, Donna Vekic: 2-6, 6-4, 7-6 il punteggio finale in quasi tre ore di gioco.