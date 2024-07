Italia Femminile pari al VELENO contro l’Olanda | ecco cos’è successo nella partita CRUCIALE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 12 luglio 2024)a reti bianche trae Olanda, gara valevole per le qualificazioni al prossimo europeo L’di Soncin ha salutato Sittard con un pareggio per 0-0. Da una parte può essere visto come risultato positivo, dato che le olandesi sono prime nel girone delle qualificazioni al prossimo Europeo, ma c’è .