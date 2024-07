Irene Vecchi Olimpiadi Parigi 2024 scherma | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) La veterana è tornata in pedana quest’anno dopo la maternità per aiutare la squadra a centrare la qualificazione olimpica. Obiettivo raggiunto e quelle disaranno le quarte per la toscana. Non gareggerà individualmente, ma solo con il quartetto dove cercherà di dare un contributo importante per una conquista di una medaglia che sembra davvero difficile. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Livorno, 10 Giugno 1989 Sport e disciplina:(sciabola femminile) Quando gareggia: sabato 3 Agosto (prova a squadre) .