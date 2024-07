Inter-Inzaghi avanti fino al 2026 il tecnico | Mai pensato di andare via Nazionale? Ecco cosa penso

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Apprezzamenti da altri club? Senz'altro non solo quest’anno, da quando allenavo la Lazio, ma anche quest’estate, non lo nego, ma non ho maiminimamente divia dall’, mi sento apprezzato, non sto nemmeno a sentire. Mi sento realizzato in un ambiente in cui sto bene, c'è sinergia coi ragazzi e i tifosi. Fanno piacere gli apprezzamenti, ma non li ho mai ascoltati». Lo ha.