Immersioni e solidarietà | subacquei Hsa e Comsubin insieme oltre la disabilità a Porto Venere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Venerdì 12 luglio al via il 15esimo grande evento, “in immersione a”. Idisabili Hsa in mare con i palombari e incursori di, il ComandoIncursori della Marina Militare. Con loro la giornalista e conduttrice tv Claudia Conte, testimonial dell’iniziativa, in prima linea per la tutela dei diritti umani e per la promozione della cultura della legalità. Si tratta di un appuntamento molto atteso, il più significativo e importante del settore, dove la passione per il mare, l’esperienza, l’elevata professionalità e lasi intrecciano in un connubio perfetto sotto la bandiera della condivisione. Il grande lavoro di preparazione condotto negli ultimi mesi è terminato e tutto è pronto per dare il via a questa speciale giornata di mare, fortemente inclusiva e di gioia, che regalerà ai partecipanti emozioni profonde e ricordi indelebili grazie a quel complesso di sensazioni ed esperienze che nascono quasi magicamente dallesubacquee effettuate in compagnia degli straordinaritargati Hsa – Handicapped Scuba Association International.